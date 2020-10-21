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Bilecik'te çukur kazan kadın hayatının şokunu yaşadı güvenlik önlemi alındı.

İhlas Haber Ajansı

BİLECİK’te bir vatandaş tarlası için su kuyusu açmaya niyet etti. Kazılan yerden çıkanı görünce şoke oldu.

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Olay, Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü’nde meydana geldi. Eşref Biçer isimi vatandaşın eşi Saliha Biçer, su biriksin, bitkiler sulansın diye tarlasında çukur açarken bombaya benzer bir cisim, ardından fişek ve mermeriler buldu. Yaşlı kadın, eşinin gelmesi ile bulunan cismin bomba olduğunu anladı.

Durumu hemen jandarmaya haber Eşref Biçer, eşini de o alandan uzaklaştırdı. Olay yerine gelen ekipler, cismin Kurtuluş Savaşından kalma misket bombası olduğunu gördü. Durum hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, Kurtuluş Savaşından kaldığı tahmin edilen edilen misket bombası fünye ile patlatarak etkisiz hala getirdi.


"Ben bomba bomba bilmem"
Yaşlı kadın, tarlaya yağmur suların birikmesi için çukur açtığını söyleyerek, "Kazarken baktım demir bir şey çıktı. Sonra onu alıp kenara koydum, ardından mermiler de çıkınca hemen eşime bağırdım. O da demir şeyin bomba olduğunu söyledi. Ben bomba bilmem. Durumu hemen jandarmaya haber verdik, sonra geldiler ve patlattılar" dedi. Öte yandan jandarma imha ekipleri gelinceye kadar tarla civarında geniş güvenlik önlemi aldı.

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