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Barbaros Yoloğlu nereli yaşı kaç Masterchef Barbaros kimdir?

Masterchef Türkiye'nin bu sene en çok konuşulan isimlerinden biri de Barbaros Yoloğlu oldu. Daha eleme bölümlerinde iddiasını ortaya koyan Barbaros Yoloğlu'nun hayatı araştırılıyor. Özellikle et ürünlerinde kendini gösteren Barabros Yoloğlu 26 yaşında. Bir zamanlar çok kilolu olan Barbaros'un eski hali ise instagramda konuşulan konulardan.

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Masterchef'in her bölümünde iddiasını ortaya koyan ve kendisini Masterchef 2020'nin şampiyonu ilan eden Barbaros Yoloğlu'nun hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Takım arkadaşları sık sık sözlü düelloya giren ve söyledikleri ile şimşekleri üzerine çeken Masterchef Barbaros 26 yaşında ve yarışmaya Bodrum!dan katılıyor. Peki Masterchef Barbaros kimdir, nereli? 

MasterChef Barbaros, yapmış olduğu çıkışlarla izleyicilerin yakın markajında yer alıyor. Takım arkadaşları ve karşı takımda yer alan isimlerle sık sık tartışma içerisine giren ve söylemleri ile dikkat çeken MasterChef Barbaros, zaman zaman da yemekleri ile gündemde yer alıyor. Peki, MasterChef Barbaros kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isimle ilgili bazı bilgiler

MasterChef Barbaros kimdir?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizdi.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

İşte Barbaros'un eski hali

Instagram'da 107 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.bA

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