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Avrupa Konutları Çamlıvadi görülmemiş bir ilgiyle satışa sunuldu

Artaş İnşaat’ın merakla beklenen projesi Avrupa Konutları Çamlıvadi, son yıllarda görülmemiş bir ilgiyle satışa sunuldu. Kısa süre önce satışa çıkan projede, konut alıcılarının oluşturduğu yoğun ilgi nedeniyle satış ofisi fazla mesai yaparak müşterileri kabul etti.

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İstanbul’un yeni yaşam merkezlerinden biri haline gelen Ayazağa – Arıcılar bölgesinin en büyük yatırımcısı olarak öne çıkan Artaş İnşaat, Vadistanbul ve VadiPark Seyrantepe projelerinin ardından Avrupa Konutları Çamlıvadi projesini hayata geçiriyor.

Uzun zamandır merakla beklenen projenin satışa sunulmasıyla birlikte son yıllarda satış ofislerinde görülmeyen bir ilgi yaşandı. Konut alıcılarının oluşturduğu yoğun ilgi nedeniyle satış ofisi fazla mesai yaparak müşterileri kabul etti. Avrupa Konutları Çamlıvadi konumu, mimarisi ve donatılarıyla yüksek beğeni topladı.

Bir yanında çam ormanı bir yanında şehir

Avrupa Konutları Çamlıvadi, Arıcılar’da çam ormanının yanı başında 58 bin 024 metrekare alan üzerinde hayata geçiriliyor. 18 blokta toplam 855 dairenin yer aldığı projede 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tiplerinde daire seçenekleri bulunuyor. Bahçe katı ve teraslı dairelerin de yer aldığı projede yüzme havuzlarının da bulunduğu tam donanımlı bir sosyal tesis mevcut. Yemyeşil bir peyzaj içinde yürüyüş parkurları ve süs havuzlarının bulunacağı projenin hemen yanındaki park alanında ise çok amaçlı spor sahaları olacak.

Avrupa Konutları Çamlıvadi’nin yine yanı başında kapalı ve açık bir manej yapılması da planlanıyor. Özel araçla TEM otoyoluna bir dakikada ulaşmanın mümkün olduğu Avrupa Konutları Çamlıvadi, yine Artaş İnşaat’ın imzasının bulunduğu Vadistanbul alışveriş merkezi ve şehrin metro hattına bağlanan havaray’a çok yakın konumda bulunuyor. İnşa çalışmalarının başladığı Avrupa Konutları Çamlıvadi’de teslimlerin Temmuz 2022’de yapılması hedefleniyor.

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