BIST 1.210
DOLAR 7,84
EURO 9,29
ALTIN 485,05
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Adres bu kez Şanlıurfa: Yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da temizlik işçisi Mehmet Kara, attığı adımla takdirleri topladı. Yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim eden Kara, 'Borcum da var ama parada gözüm olmadı' dedi.

Abone ol

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan işçi Mehmet Kara, Cumhuriyet Caddesi'nde mıntıka temizliği yaparken poşet fark etti. İçine bakan Kara, para olduğunu görünce Sarayönü Polis Merkezi'ne götürüp, teslim etti. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, paranın Cemal Kaya'ya ait olduğunu belirledi. Temizlik işçisi Kara, polis ekiplerinin nezaretinde 35 bin 360 lira parayı, Kaya'ya teslim etti.

Asgari ücretle belediyede temizlik görevlisi olarak çalıştığını anlatan Mehmet Kara, bulduğu paraya dokunmadan polis merkezine götürdüğünü belirterek, "Parayı almak hiç aklımdan geçmedi. Sahibinin teşekkür etmesi bana yetti. 7 çocuğum var ve asgari ücretle çalışıyorum. Borcum da var ama parada gözüm olmadı. Sahibine teslim ettim, şimdi mutluyum" diye konuştu.

"Temiz bir insanmış, paramı getirdi"

Borcunu yatırmak için parayı bankadan çektikten sonra düşürdüğünü fark edince çok üzüldüğünü belirten Cemal Kaya da temizlik işçisine teşekkür ederek, "Allah kendisinden razı olsun. Temiz bir insanmış, paramı getirdi" dedi.

Temizlik işçisi Mehmet Kara’nın, örnek davranışından dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından ödüllendirileceği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Akıllı veli' olarak hatırlanan adam Sivas'ta Kızılırmak kenarında ölü bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener'den Ümit Özdağ sorusuna yanıt: Akla kara birbirinden ayrılacak
Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşısı açıklaması: Kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan anne yakalandı
Adıyaman'da düğünde sahte altın taktı gerçeğini alıp ortadan kayboldu
Reuters son dakika duyurdu! Sokağa çıkma yasağı geliyor gerçek vaka açıklananın 5 katı
Amanoslar'da PKK operasyonu: Eski HDP milletvekili Demir Çelik'in oğlu sağ ele geçirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Masterchef Esra ailesi
KKTC yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Artık masada ezik ve başı eğik olmayacağız
GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor! Koronavirüs nedeniyle zarar açıklamıştı
Konya'da avukatı kör eden peruklu saldırgan müvekkilin kocası çıktı
Azerbaycan açıkladı: Siviller arasından can kaybı 63’e yükseldi
Oktay Ertuğrul kaç yaşında Umut Akyürek'in eşi kimdir?
Yorumlar