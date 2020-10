Etkileri doğmadan başlıyor! Her yıl 500 bin bebeği öldürüyor

Hava kirliliğinin bebek ve çocuk sağlığı üzerine etkilerine dair yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre kirli havalar her yıl 500 bin bebeğin ölümüne neden oluyor. Ölümlerin neredeyse yarısı Sahraaltı Afrika'da gerçekleşiyor.

Bilim insanları kirli hava ve insan sağlığı ilişkisi üzerine çalışmalar yapıyor. Son olarak Küresel Havanın Durumu (State of Global Air) isimli kuruluş kirli hava ve bebek ölümlerine dair bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.



Rapora göre kirli hava nedeniyle her yıl 500 bin çocuk hayatını kaybediyor. Yaşanan ölümlerin çoğu gelişmemiş ülkelerde görülüyor. Sahraaltı Afrika'da 2019 yılında 230 binden fazla çocuk hava kirliliğine bağlı sebeplerden dolayı öldü.



Henüz doğmadan etkileniyorlar

İncelenen verilere göre bebekler daha anne karnındayken kirli havanın ölümcül etkilerinden zarar görüyor. Sağlık uzmanları uzun yıllardır kirli havanın yaşlılar üzerindeki etkilerini araştırıyordu ancak bebek ölümleri alanında çok fazla çalışma bulunmuyor. Yılda 500 bin can kaybı dünya genelindeki bebek ölümlerinin yaklaşık üçte ikisine denk geliyor.



Güney Asya 2. sırada

Sahraaltı Afrika'dan sonra yılda 186 bin ölümle Güney Asya, 23 bin ölümle Güneydoğu ve Doğu Asya geliyor. Yüksek gelir ülkelerinde can kaybı oldukça az görülüyor. Kirli hava ölmeyen bebeklerin sağlıkları üzerinde de kalıcı etkiler bırakıyor. Bebeklerin en çok beyinlerinin kirli havalardan zarar gören organ olduğu ifade edildi.



Gelişmiş kentlerde yok

The Guardian'a konuşan University of California'da profesör olarak görev yapan Beate Rizt konuya ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Ritz, "Zengin modern şehirlerinde görmediğimiz türde bir kirlilik. 150 yıl önce bu tür kirliliğe Londra gibi kömür ateşinin çok kullanıldığı kentlerde rastlanırdı. Haneiçi hava kirliliği politikaya yön verenlerin önemli gündemlerinden biri değil ama olmalı" dedi