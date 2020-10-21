BIST 1.210
DOLAR 7,84
EURO 9,29
ALTIN 485,05
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Ermeni ordusu iyice dağıldı! Komutanın arkasında yaptığına bak

DAĞLIK Karabağ’da devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan’ın, arkasındaki asker olay oldu. Terlikleriyle komutanın arkasına durup, eliyle ağzını karıştırdı...

Abone ol

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara haftalardır devam ediyor. Azerbaycan, 27 yıldır Ermenistan’ın işgal altında olan Karabağ’dan çıkarmak için operasyonlarını sürdürüyor. Öte yandan, Ermenistan ise birçok kez Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine füze ile saldırı düzenledi ve birçok sivilin ölümüne neden oldu.

Azerbaycan Ordusu Karabağ’da ilerlemeye devam ederken, Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan’ın basın toplantısındaki bir görüntü dikkat çekti. Karabağ’da devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan’ın, konuşmasını yaptığı sırada arkasında terlikli bir askerin olduğu görüldü.

Görüntülerin devamında terlikli asker kürsüye gelerek konuşma yapıyor. Uluslararası basın toplantısına bir askerin terlikle katılması, elini cebine atması, eliyle sürekli ağzını karıştırması eleştirilere neden oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan anne yakalandı
Adıyaman'da düğünde sahte altın taktı gerçeğini alıp ortadan kayboldu
Reuters son dakika duyurdu! Sokağa çıkma yasağı geliyor gerçek vaka açıklananın 5 katı
Amanoslar'da PKK operasyonu: Eski HDP milletvekili Demir Çelik'in oğlu sağ ele geçirildi
Diyarbakır Çifte Minare önünde öldürülen Tahir Elçi'nin davası 5 yıl sonra başladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'li Remziye Tosun'a kınama
ÖNCEKİ HABERLER
Bilal Erdoğan'dan Kamp Tayfa'ya ziyaret radyocu olduğu günleri anlattı espriyi patlattı
Gürcistan'da banka soygunu: 30 kişi rehin alındı 500 bin dolar fidye isteniyor
Turkcell’in Varlık Fonu’na devrine onay! Şirketin kontrolü TVF’ye geçti
Artvin'de 86 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Ekrem İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na yanıt: Herkes yetkisini bilecek
Grip aşısı nerede yaptırılır kimler grip aşısı yaptırır?
Yorumlar