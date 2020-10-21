Ermeni ordusu iyice dağıldı! Komutanın arkasında yaptığına bak

DAĞLIK Karabağ’da devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan’ın, arkasındaki asker olay oldu. Terlikleriyle komutanın arkasına durup, eliyle ağzını karıştırdı...

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Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara haftalardır devam ediyor. Azerbaycan, 27 yıldır Ermenistan’ın işgal altında olan Karabağ’dan çıkarmak için operasyonlarını sürdürüyor. Öte yandan, Ermenistan ise birçok kez Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine füze ile saldırı düzenledi ve birçok sivilin ölümüne neden oldu.

Azerbaycan Ordusu Karabağ’da ilerlemeye devam ederken, Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan’ın basın toplantısındaki bir görüntü dikkat çekti. Karabağ’da devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan’ın, konuşmasını yaptığı sırada arkasında terlikli bir askerin olduğu görüldü.

Görüntülerin devamında terlikli asker kürsüye gelerek konuşma yapıyor. Uluslararası basın toplantısına bir askerin terlikle katılması, elini cebine atması, eliyle sürekli ağzını karıştırması eleştirilere neden oldu.