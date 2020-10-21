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Bilal Erdoğan'dan Kamp Tayfa'ya ziyaret radyocu olduğu günleri anlattı espriyi patlattı

Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "Kamp Tayfa" ekibinin Marmaracık Gençlik Kampı’nda yaptıkları kampa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan misafir oldu. Bilal Erdoğan, burada radyo programcılığı yaptığı günleri anlattı. Erdoğan, kendisine "Devam etseydiniz" diyen radyoculara "Devam etseydim size ekmek kalmazdı" esprisini yaptı.

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Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji, Kemal Ekşioğlu gibi isimlerden oluşan Kamp Tayfa'nın bu haftaki durağı İstanbul oldu. Metan'ın organize ettiği kampın konuğu ise, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dı.

Medyaradar'ın aktardığına göre, Erdoğan burada 1994 yılında Moral FM'de radyoculuk yaptığı günleri anlattı. "Bilal Şener’in kibarcık diye bir tiplemesi vardı" diyen Erdoğan, "Bilal Şener, Kibarcık ve ben, üç kişi gibiydik. Masal okurduk. Telefon bağlantısı alırdık. Çocuklar bağlanırdı. Çocuklar şarkı, şiir söylerdi" ifadesini kullandı.

''Devam etseydim size ekmek kalmazdı" 

Radyoculuk aşkının engel tanımadığını belirten Erdoğan, radyoya tam 4 vesaitle gittiğini açıkladı. Kamp yapan radyocuların "Devam etseydiniz" sözlerine esprili bir cevap veren Erdoğan, "Devam etseydim size ekmek kalmazdı" dedi.

Bilal Erdoğan, 2011 yılında Moral FM'de konuk olduğu programda radyoculuğu, öğrenciliği nedeniyle bıraktığını ve o günlerin güzel bir hatıra olarak kaldığını söylemişti.

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