Gürcistan'da banka soygunu: 30 kişi rehin alındı 500 bin dolar fidye isteniyor

Bankadaki rehinelerin kurtarılması için polis tarafından özel bir operasyon düzenlenirken Gürcistan İçişleri Bakanlığı, televizyon kanallarına operasyonla ilgili yayınları durdurma çağrısı yaptı.

​Rustavi-2 televizyonu, "Bankada iki zanlı bulunuyor, birkaç kez ateş açtılar. Rehineleri dizlerinin üzerlerine çöktürdüler ve yaşlıların bankadan ayrılmasına izin verdiler" bilgisini geçti.

JUST IN: A video showing the situation in Zugdidi, where an unknown man armed with a grenade and a machine gun has taken employees and clients hostage at a Bank of Georgia branch office has emerged online https://t.co/iyfz3oh5l5 pic.twitter.com/2CD9F7j4bB