Gürcistan'da banka soygunu: 30 kişi rehin alındı 500 bin dolar fidye isteniyor

GÜRCİSTAN'da alarmın rengi kırmızıya çekildi. Bankada gerçekleştirilen silahlı soygunda 30 sivil rehin alındı. Soyguncuların 2 talebi olduğu öğrenildi.

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Bankadaki rehinelerin kurtarılması için polis tarafından özel bir operasyon düzenlenirken Gürcistan İçişleri Bakanlığı, televizyon kanallarına operasyonla ilgili yayınları durdurma çağrısı yaptı.

​Rustavi-2 televizyonu, "Bankada iki zanlı bulunuyor, birkaç kez ateş açtılar. Rehineleri dizlerinin üzerlerine çöktürdüler ve yaşlıların bankadan ayrılmasına izin verdiler" bilgisini geçti.

JUST IN: A video showing the situation in Zugdidi, where an unknown man armed with a grenade and a machine gun has taken employees and clients hostage at a Bank of Georgia branch office has emerged online https://t.co/iyfz3oh5l5 pic.twitter.com/2CD9F7j4bB — Sputnik (@SputnikInt) October 21, 2020

Başbakana göre de içeride 1 zanlı var

Başbakan Georgiy Gahariya da, operasyonu canlı yayınlayan kanallara tepki gösterdi. Gahariya, "Özel bir operasyon düzenlenirken bunun hakkında canlı yayında konuşmak ve operasyonu yayınlamak doğru değil. Edindiğim bilgilere göre zanlı tek başına. Güvenlik güçlerinin operasyonun etkili olması için her şeyi yapacağından eminim" dedi.

500 bin dolar fidye ve üst düzey bir bürokrat istiyorlar

Rustavi-2, soyguncuların 500 bin dolar fidye istediğini belirtirken Maestro televizyonu soyguncuların bir diğer talebinin üst düzey bir bürokratla buluşmak olduğunu duyurdu.