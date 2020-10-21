Grip aşısı nerede yaptırılır kimler grip aşısı yaptırır?

Koronavirüs vakalarının son günlerde artması ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte grip aşısına olan talep arttı. Grip aşısı olmak isteyen vatandaşlar nerede aşı yapılır ve grip aşısı kaç para araştırması yapıyor. 2020 yılı grip aşısı fiyatları belli oldu.

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Kış aylarının yavaş yavaş başlaması ve koronavirüs vakalarının artması üzerine birçok vatandaş grip aşısı olmak için sağlık kuruluşlarına gidiyor. Türkiye'ye yeni aşıların gelmesinin ardından listeler E-Nabız'da paylaşıldı. Vatandaşlar uygulama üzerinden 'Grip aşısı kimler olabilir' sorusunun cevabını alaiblecek. Grip aşısının fiyatı ise geçen seneyle aynı tutularak 72,64 lira olarak belrlendi.

Grip aşısı Türkiye'ye gelirken,"Charlson Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulup ancak bir puanlama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabileceği öne sürüldü.

Liste e-nabız'a yüklendi: Vatandaşlar bu iddianın üzerine aşı olup olamayacağını merak ederken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek.

Fiyat geçen sene ile aynı: Öte yandan 72,64 lira olan fiyat da değişmedi. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek.

Grip aşısı ne zaman yapılır, tarihleri var mı: Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

Grip aşısının yan etkileri var mı, neler görülür: Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.