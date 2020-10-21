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Cem Yılmaz doktorlar ve sağlıkçılar için ücretsiz gösteri yapacak

Cem Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'na seslenerek koronavirüs sürecinde yıpranan sağlık çalışanları için 'ücretsiz söyleşi' teklifinde bulundu.

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Komedyen Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları için ücretsiz söyleşi veya moral toplantısı düzenleyebileceği teklifini iletti. Yılmaz, durumla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz, şu sözlere yer verdi:

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.

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