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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sahte içki ölümlerini araştırın talimatı komisyon kurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahte içkiden kaynaklanan ölümleri araştırmak için komisyon kurdu.

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İlk olarak Kırıkkale’de 9 Ekim’de başlayan sahte içki kaynaklı ölümler, İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak’ta da görüldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye ulaştı.

Yaşanan ölüm haberleri üzerine CHP harekete geçti.

Kılıçdaroğlu komisyon kurdu

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla komisyonun kurulduğu bildirildi.

Kurulan komisyonda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer yer aldı.

Ölümlerin yaşandığı şehirlere ziyaret 

Sahte içkiye bağlı ölümler ve sahte içkinin boyutlarıyla ilgili araştırma yapacak olan komisyon, Türkiye’de ölümlerin yaşandığı şehirlerde ziyaretlere başladı.

CHP heyeti, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerini ve kalıcı sağlık sorunu yaşayan kişileri ziyaret ederek incelemelere başladı.

İlk olarak İzmir 

Şu ana kadar Kırıkkale ve İzmir’de görüşmeler yapan heyet, incelemelerinin tamamlamasının ardından sahte içki nedeniyle yaşanan mağduriyetleri rapor haline getirerek kamuoyuna açıklayacak.

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