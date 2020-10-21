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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'li Remziye Tosun'a kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a tepki gösterdi.

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Partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a bir tepki de Ak Parti'den geldi.

HDP'li Tosun'u kınadığını belirten ve "Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır. " ifadelerini kullanan Çelik şunları kaydetti:

HDP’li bir kadın milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesi utanç verici bir tutumdur. Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır.

Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve “evladımı istiyorum” diyen annelere “satılmış” demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir.

Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır. Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir.

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