Afganistan'da Taliban saldırısı 34 güvenlik görevlisi öldü

AFGANİSTAN'ın Tahar vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 34 polis hayatını kaybetti.

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Afganistan, bir kez daha Taliban'ın saldırısına sahne oldu.

Tahar ilinde düzenlenen saldırıda, aralarında üst düzey polis memurunun da bulunduğu en az 34 güvenlik personelinin öldüğü belirtildi.

Yetkililer, kurulan pusuda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Saldırıda 34 kişi öldü

AFP'ye konuşan Tahar Sağlık Direktörü Abdul Qayoum, öldürülen 34 kişi arasında arasında Polis Şef Yardımcısı'nın olduğunu da bildirdi.

Taliban ile hükümet güçleri arasında çekişmenin yaşandığı Baharak ilçesinde, gece boyunca meydana gelen olayda en az 8 kişi yaralandı.

"Taliban ağır kayıplar verdi''

Tahar Valisi sözcüsü Jawad Hejri, "Çatışma devam ediyor. Taliban da ağır kayıplar verdi." dedi.

"Evlerde saklandılar"

Taliban unsurlarının çevredeki evlerde saklandıklarını belirten Hejri, "Düşmana operasyon için orada bulunan kuvvetlerimizi pusuya düşürdüler." diye konuştu.

Saldırıyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.