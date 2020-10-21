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Diyarbakır'da sokak ortasında ablasını katletti! Geriye sadece bunlar kaldı

İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da bir kadın, erkek kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Abla katili şahıs, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunarak polislere teslim oldu.

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Olay, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Ofis semti Kafeler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Melek A.,(24) erkek kardeşi Mustafa A. (20) ile konuşmak için buluştu. Bir süre tartışan ikiliden Mustafa A., beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


"Namusumuza leke getirdi"
Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Mustafa A. ise silahını bırakarak, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunup polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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