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Abdullah Ağar koronavirüse yakalandı! PKK, FETÖ, din baronları ve çekemeyenler sevinsin...

Güvenlik konularında yaptığı yorumlarla bilinen Abdullah Ağar, koronavirüse yakalandı. Ağar haberi, "PKK'lılar, FETÖ'cüler, din baronları ve çekemeyenlerin sevinsin" notuyla duyurdu. 

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Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağar, "Dün silkeledi, sarstı biraz. Ama şükür, bugün daha iyiyim" ifadelerini kullandı.

Abdullah Ağar paylaşımında, "Şimdi YPG/PKK’lılar, FETÖ’cüler, Dini, Devleti ve Dindarı İstismar Eden Din Baronları, Haset Edenler, Çekemeyenler filan SEVİNECEKLER, ama ne yapayım, biraz da onlar sevinsinler. POZİTİFİM. Ben Korona’nın kitabını yazmışım. O da beni kendi kitabına yazmış. Dostluk işte! " ifadelerini kullandı. 

Ağar sağlık durumuyla ilgili de "Dün silkeledi, sarstı biraz. Ama şükür, bugün daha iyiyim" notunu düştü.

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