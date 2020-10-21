Antalya'da kaldırıma çarpıp tahliye kanalına düşerek öldü

Gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı! İşte o ürünler

Adana'da korkunç olay! Konuşmaya gittiği erkek arkadaşının ağabeyi tecavüz etti

Kariye Camii'nde ilk namaz 30 Ekim'de yapılacak Erdoğan da katılacak

Meral Akşener Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı arayarak 'Buğra Kavuncu FETÖ'cü mü?' diye sordu