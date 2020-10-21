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Antalya'da kaldırıma çarpıp tahliye kanalına düşerek öldü

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet kazası meydana geldi. Talihsiz sürücü yol kenarındaki tahliye kanalına düşerek can verdi.

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Edinilen bilgiye göre, kaza saat 11.00 sırasında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 GUU 18 plakalı motosikletiyle kent merkezinde doğru seyir halinde bulunan Ahmet Ovacık, yağışlı havada kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti. Motosiklet sürüklenirken, Ovacık kaldırıma çarptıktan sonra kenardaki tahliye kanalına düştü.

Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ovacık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kaza bölgesini şeritle güvenlik içine aldı.

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle polis ekipleri zor anlar yaşadı. Cenaze aracına alınan Ovacık’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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