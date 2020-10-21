Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti!

ERMENİSTAN Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ'daki sert çatışmalar dolayısıyla Moskova'ya gitti.

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Bilindiği gibi iki ülke arasında daha önce 2 kez insani ateşkes imzalanmıştı. Ancak iki taraf çatışmaları durdurmamış ve ateşkes bozulmuştu. Bu gelişmeler sonrası Rusya, 3. kez devreye girdi.

3. kez ateşkes mi yapılacak?

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Karabağ savaşının başından beri bugün 3. kez Moskova'ya gitti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'nun da Moskova'ya gitmesi Rusya'nın bugün ateşkes ilan ettirmek istemesine yoruldu.