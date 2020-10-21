Güney Kore'de alarm! Grip aşısı olan 5 kişi hayatını kaybetti

GÜNEY KORE' de grip aşısı olan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklama, aşının güvenliğiyle ilgili endişelere neden oldu.

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Güney Kore'de yetkililerin aşı olan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklaması büyük paniğe neden oldu. Reuters’ın haberine göre yetkililer, ölümlerin aşıyla bağlantılı olduğuna inanmak için bir neden bulunmadığını ama konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve ölenlere otopsi yapılacağını ifade etti.

17 yaşında bir gençle ve 70'li yaşlarında bir adam da var

Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ölenler arasında 17 yaşında bir gençle ve 70'li yaşlarında bir adamın da bulunduğunu söyledi. Gang-lip, bu durumun “ölenlerin kategorize edilmesini zorlaştırdığını” belirtti.

Söz konusu ölüm haberi, ülkenin ulusal aşı programını güvenlik endişeleri nedeniyle askıya almasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Yetkililer geçen ay, grip ve Kovid-19'a yakalanan hastaların sağlık sistemine yük bindirmesini önlemek için önceki yıla göre yüzde 20 daha fazla grip aşısı sunacaklarını duyurmuştu.

Ancak tıbbi tesise nakledilirken soğutulması gereken yaklaşık 5 milyon doz aşının oda sıcaklığında tutulduğu saptandıktan sonra ücretsiz aşı programı, üç hafta süreyle askıya alınmıştı.