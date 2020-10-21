WEF Kurucu Başkanı'ndan olay çıkış: Pandemi krizi neoliberalizmin miadının dolduğunu gösterdi

Davos toplantılarını düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucu başkanı Klaus Schwab, "Pandemi krizi neoliberalizmin miadının dolduğunu gösterdi" açıklaması yaptı.

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Klaus Schwab, koronavirüs salgını sonrası hakim ekonomi anlayışı neoliberalizmin geleceğine ilişkin "‘İş dünyasının işi kâr etmektir’ anlayışını savunan ve serbest piyasanın her sorunu kendi yöntemleriyle çözeceği inancına dayanan neoliberal ideolojinin dünyayı büyük bir çıkmaza sürüklediği pandemiden çok önce belliydi zaten" çıkışını yaptı.

Neoliberalizmin ölüm fermanı

Dünya yazarı Osman Ulagay, bugünkü ‘Neoliberalizmin ölüm fermanı’ başlıklı yazısında, Schwab’ın The Great Reset başlıklı yeni kitabındaki görüşlerine yer vererek, “Şimdi neoliberalizmin ölüm fermanını yazma görevini üstlenmiş görünen kişi de neoliberalizmin ve kapitalizmin çok bilinen kronik muhaliflerinden biri değil. Onlardan biri olmadığı halde şimdi neoliberalizmin miadının dolduğunu ilan etmesi de bu nedenle anlamlı bence” diye yazdı.

Zengin ile fakir arasındaki uçurum derinleşti

Scwab, Ulagay’ın aktarımıyla, “Pandemi sonrasında zenginlerden yoksullara ve sermaye sahiplerinden emekçi kesime büyük bir kaynak transferi yaşanacak” derken, kendisine sorulan “Siz korona krizinin neoliberalizmin sonunu getirebileceğini söylerken ne demek istediniz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: Pek çok kimse beni yeterince tanımıyor herhalde. Ben yıllardır sorumlu kapitalizmi savunuyorum. Şu anda iki dev sorunla karşı karşıyayız. Birincisi zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun giderek derinleşmesi, ikincisi iklim krizi. Şimdi bunlara bir de Covid-19 pandemisi eklendi. Covid-19 krizinden en fazla zarar gören iki ülkenin, yani ABD ile İngiltere’nin, neoliberalizmin en etkili olduğu ülkeler olduğu da bir gerçek. Pandemi krizi neoliberalizmin miadının dolduğunu göstermiştir.

İdeolojiden kurtulmak şart

Schwab, 12 Ekim’de Project Syndicate websitesinde yayınlanan yazısında ise şunları kaleme aldı: Değişmesi gereken şeylerin başında neoliberal ideoloji geliyor. Kökten-serbest-piyasacılık işçi haklarını erozyona uğratmış ve iş güvenliğini yok etmiş, devletin ekonomideki rolünü sıfırlamış, vergiden kaçınmayı özendirmiş ve devasa boyutta yeni küresel tekellerin oluşmasına yol açmıştır. Kapitalizmi yaşatabilmek için neoliberal ideolojiden kurtulmak şart haline gelmiştir.