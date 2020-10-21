İstanbul'da vaka sayılarıyla ilgili korkutan açıklama geldi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen, corona virüs vaka ve hastaneye yapılan başvuru sayısının ikiye katlandığını söyleyerek kış aylarına dikkat çekti.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Sait Gönen sosyal medya hesabından herkesi tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada Gönen, Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış olduğunu söyledi.



Gönen, "Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim" ifadelerini kullandı.



