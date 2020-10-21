Ermenistan’a ağır darbe! 400 askerin bulunduğu alay taburu yok edildi

AZERBAYCAN, Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakınının öldürüldüğünü açıkladı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Ermenistan’a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556’ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği aktarıldı.

Ağır kayıplar vererek geri çekiliyor

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.