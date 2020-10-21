Yürüyüş yapan genç hemşireye tecavüz etti! Arabayla üstünden geçip öldürdü
25 yaşındaki genç hemşire evine gittiği sırada tecavüze uğradı. Ardından feci şekilde öldürüldü.
Amerika'nın Arkansas eyaletinde bir çiftlik evinde Sydney Sutherland, erkek arkadaşıyla beraber yaşıyordu. Sydney Sutherland geçtiğimiz günlerce ani bir şekilde ortadan kayboldu.
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Sevgilinin bir süre eve dönmemesi üzerine Alex Nicholson endişeye kapıldı. Nicholson soluğu polis karakolunda alarak kayıp ihbarında bulundu.
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Polis ekipleri bölgede arama çalışmaları başlatarak genç kadını aramaya başladı.
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Genç kadını arama çalışmalarına bölgede yaşayan çiftçi Quake Lewellyn de katıldı.
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