Fenerbahçe Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini güncelledi

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa'dan talipleri artan Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 20 milyon euro olarak güncelledi.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Hem A Milli Takım'da hem de sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla parmak ısırtan başarılı futbolcu, Kanarya'da forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor. Milli maçta Sırbistan'a gol atan Ozan, Süper Lig'de oynadıkları Göztepe maçında penaltı kazandırdı ve bir de asist yaptı.

Hayatını düzene soktu zirve yaptı

Herkes onu gidecek sandı ama teknik direktör Erol Bulut sezon başı Ozan'la toplantı yaptı. "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dedi. Ozan Tufan önce özel hayatını düzene soktu. Nişanlandı. Evinin alt katını spor salonuna çeviren milli yıldız gücüne güç kattı. Fenerbahçe ve A Milli Takım'da ortaya koyduğu futbolla zirve yaptı.

20 milyon euro olarak güncellendi

Ozan Tufan harika performansıyla Avrupa takımlarının da radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi, genç yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ise 20 milyon euro olarak güncelledi.