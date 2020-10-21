Hazine'den 5 partiye 481 milyon TL yardım yapılacak

Cumhur­başkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan 2021 yılı bütçe yasa teklifiyle siyasi par­tilere önümüzdeki yıl yapı­lacak devlet yardımlarının toplam tutarı netleşti. AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye toplam 481.8 milyon lira Hazine yardımı yapılacak.

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Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Par­ti'ye en son 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı olarak toplam 481 milyon 790 bin lira Hazine yardımı ödenecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, nakit ödeme en geç önümüzdeki ocak ayının 10'una kadar 5 partinin he­sabına geçecek. Önümüzde­ki yıl sürpriz bir erken seçim kararı alınırsa Hazine deste­ği 3 katına çıkacak.

Yardım koşulları

Yasa gereği en son yapılan genel seçimlerde yüzde 10 barajını aşan tüm siyasi partilere genel bütçe gelirle­rinin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı yapılıyor. Bunun dışında yüzde 10'luk barajın altında kalan ancak yüzde 3'ten fazla oy alan partilere de bu hesabın dışında, en düşük yardımı alan siyasi partinin oy ora­nıyla orantılı olarak yardım yapılıyor.

AK Parti'nin kasasına 209 milyon 304 bin lira girecek

Bütçe teklifine göre, 2021 yılında genel bütçe gelirleri 1 trilyon 82 milyar 29 mil­yon lira olacak. Teklif bu gelir tahminiyle yasalaşırsa barajı aşan AK Parti, CHP, HDP ve MHP'ye toplam 432 mil­yon 811 bin lira devlet yar­dımı verilecek.

Bu yardımın 209 milyon 304 bin liralık en büyük kısmı AK Parti'ye aktarılacak. Yardımın geri kalan 111 milyon 369 milyon lirası CHP'ye, 57 milyon 550 bini HDP'ye, 54 milyon 588 bin lirası da MHP'ye verilecek.

Siyasi Partiler Kanunu gereği, yüzde 10 barajının altında kalıp yüzde 3'ten fazla oy alan İYİ Parti'ye ise en düşük yardımı alan siyasi parti olan MHP'nin aldığı yardım tutarına oran­tılı olarak ayrıca bütçeden para ödenecek.

İYİ Parti'ye önümüzdeki yıl yapılacak devlet yardımı 48 milyon 979 bin lira olacak. Bu ödeme için bütçeye ayrı­ca ödenek konulacak.