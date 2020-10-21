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Fenerbahçe, Dirar'dan kurtulmanın hesaplarını yapıyor

Fenerbahçe yönetimi, Rodrigues'in ardından Dirar’ın da sözleşmesini fesh etmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ve kısa sürede yolların ayrılacağı öğrenildi.

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Yaptığı 18 transferle şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Rodrigues ile yolların ayrılmasının ardından gözler Nabil Dirar’a çevrildi.

Faslı futbolcu ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Erol Bulut, tecrübeli kanat oyuncusunu takımda düşünmüyor.

Bu nedenle yönetim, Dirar’ın da sözleşmesini fesh etmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ve kısa sürede yolların ayrılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Faslı oyuncuya ülkesinden Wydad Casablanca takımı talip olmuştu. 

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