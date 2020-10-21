Bursa'da 'yok artık' dedirten hırsızlık: Bisikletinin sadece tekeri kaldı
BURSA'da hırsızlığın böylesi bisiklet sahibi şaşkına çevirdi. Hırsız veya hırsızlar, kilini kırmayı başaramadıkları bisikletin sadece tekerini bıraktı gerisini çaldı.Abone ol
Doğa yürüyüşüne katılmak için pazar sabahı bisikletiyle Yıldırım Duaçınarı Mahallesi’nden yola çıkan Ö.B., bisikletini Nilüfer metro istasyonundaki bisiklet parkına kilitledi. Nilüfer Belediyesi'nin tertip ettiği doğa yürüyüşüne katılan Ö.B., akşam saatlerinde döndüğünde gözlerine inanamadı.
Bisikletinden geriye sadece tekeri kalmıştı. Kilidi kıramayan hırsızın, bisikletin tekerini sökerek çaldığını anlayan Ö.B., hemen 155’i arayarak şikayetçi oldu. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
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