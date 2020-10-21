BIST 1.210
DOLAR 7,82
EURO 9,28
ALTIN 484,26
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Azerbaycan'da, Karabağ'da işgalden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi önerisi

Türk Bayraktar SİHA'ları ile Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan, savaşta emin adımlarla ilerleyişine devam ediyor. Azerbaycan'da araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da işgalden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi.

Abone ol

27 Eylül'den bu yana devam eden Ermenistan-Azerbaycan savaşında, Ermenilerin işgal ettiği topraklar bir bir geri alınıyor. Azerbaycan ordusunun başarısı ise tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Azerbaycan'ın savaşta kullandığı ve birçok kritik noktayı ele geçirirken başvurduğu Bayraktar SİHA'lar ise ülkenin gündemi olmuş durumda.

Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, "Karabağ'da alınan bazı köylere BAYRAKTAR ismi verilsin'' diyerek SİHA'ların kendi milleti için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ege Üniversitesi'nde profesöre taciz suçlaması! Yeniden şikayet ettiler
Alkol düzenlemesi Meclis’ten geçti! 320 bin liraya kadar cezası var…
İşte İstanbul'da olası depremde en riskli yerler! Prof. Dr. Naci Görür tek tek açıkladı
Ümit Özdağ bombası nasıl patladı? Ahmet Hakan anlattı bir hafta önce aramış
İstanbul'da koronavirüs vakaları iki kat arttı! Cerrahpaşa Tıp Dekanı Prof. Dr. Gönen uyardı
Fransa hükümetinde İslam düşmanlığı azdı! 'Hz. Muhammed karikatürleri yayınlanabilir'
ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara sıkıntısı
Hakan Taşıyan son hali 2020 hastalığı nedir ne oldu?
Fenerbahçeli milli atlet İbrahim Karateker'e araba çarptı sürücü kaçtı
Trabzon'da 2 genç yaban mersini yüzünden hayatlarından olacaklardı
Okan Buruk: Kimseden korkmamak gerekiyor
21 Ekim evde bakım maaşı 26 ilde yattı TC ile sorgulama
Yorumlar