Okan Buruk: Kimseden korkmamak gerekiyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada ''Kimseden korkmamak gerekiyor, herkesle başa baş oynayabiliyorsun. Gözüktü ki herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacak." dedi.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Leipzig mücadelesini değerlendirdi.

Maçın başında çok net goller kaçırdıklarını söyleyen Okan Buruk, "0-0'ken kaçırdığımız gol çok netti, 1-0 öne geçsek çok daha değişik bir maç olabilirdi. Kötü de goller yedik. Maç ikinci yarıda bizim üstünlüğümüzle geçti. 5'li savunmaya döndüklerinde kreatif işler yapıp daha çok pozisyona girebilirdik. Oyuncularımın performanslarından memnunum. Rakibimize üstün oyunu kabul ettirdik, hak etmediğimiz bir sonuç oldu." dedi.

Caiçara'nın durumu

Caiçara'nın sakatlığı hakkında bilgi veren Buruk, "Caiçara'nın durumu kötü gözüküyor, aşil tendonunda problem var. İnşallah önemli bir şeyi yoktur." şeklinde konuştu.

''Kimseden korkmamak gerekiyor''

"Bugün, herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacağını gördük." diyen başarılı teknik adam, "Takımımın gösterdiği performanstan mutlu oldum. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Kimseden korkmamak gerekiyor, herkesle başa baş oynayabiliyorsun. Gözüktü ki herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacak." dedi.

Nagelsmann: Kazanmayı hak ettik

Maçın ardından konuşan Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, "Kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak çok önemli. Umarım Manchester United'ı da yenerek 6 puanla harika bir başlangıç yapmış oluruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Sezonun en iyi maçını oynamadık belki. İlk 20 dakika iyiydik, 2-0 öne geçtik. İkinci golden sonra biraz yorulduk ve Başakşehir'e biraz alanlar açıldı. Boş alanlar bıraktık ama onlar da pozisyon üretemediler. 3. golü de atabilirdik ama savunmada da iyiydik." dedi.