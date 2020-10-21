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Şanlıurfa’da baba ile oğul feci kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kendisine arkadan çarpan otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunda Aslanbaba mevkisinde yaşandı.

Veysel B.'nin kullandığı 07 ABY 558 plakalı Renault marka otomobil, önünde seyreden Hüseyin Şimşek (33) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü Hüseyin Şimşek ile 3 yaşındaki oğlu Serhat Şimşek çarpmanın etkisiyle yola savrulurken motosiklet ise otomobile ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olan 3 yaşındaki Serhat Şimşek ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cesetler, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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