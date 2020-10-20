RB Leipzig Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Başakşehir, RB Leipzig deplasmanından eli boş döndü. RB Arena'daki karşılaşmayı RB Leipzig 2-0 kazandı. RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikada Angelino kaydetti. Bu sonuçla RB Leipzig gruba 3 puanla başlarken; temsilcimiz Başakşehir, Devler Ligi'ndeki ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun diğer maçında ise Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti.

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Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına RB Leipzig deplasmanında çıktı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla kazandı ve Başakşehir ilk maçından puansız ayrıldı.

Alman temsilcisine galibiyeti getiren goller, 16. ve 20. dakikalarda İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'dan geldi. Orijini sol bek olan ve 3'lü savunma ile oynayan RB Leipzig'in sol kanatında oynayan Angelino, son 3 maçında 4 kez ağları sarsmayı başardı.

Caiçara hastaneye kaldırıldı Başakşehir'de bir de sakatlık şoku yaşandı. Brezilyalı sağ bek Caiçara, karşılaşmanın 30. dakikasında bir sakatlık geçirdi ve yerde kaldı. Yerini Berkay Özcan'a bırakan başarılı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Grubun 2. haftasında Başakşehir evinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacakken; RB Leipzig ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.

RB Leipzig: 2 - 0 :Başakşehir

89' Yine ofsayt! Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru giden topa Epureanu boş durumda kafayı vurdu. Üstten dışarı giden top sonrası Rumen oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

80' Ofsayt! Visca'nın havalandırdığı topu Crivelli kafayla indirdi, karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda top kaleciden döndü ancak pozisyon sonuçlanınca Senegalli oyuncu için ofsayt bayrağı da kalktı.

68' Mert çeldi! Leipzig atağında hızla ilerleyen Nkunku ceza yayı üzerinden boş durumda şutunu çekti, kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

55' Savunma araya girdi! Rakip ceza alanının hemen önünde Berkay'ın kaptığı top sonrası sağ kanattan içeri sokulan Visca penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Crivelli'den önce araya giren savunma topu kornere yolladı.

49' İrfan'ın volesi! Deniz Türüç sol kanattan ortasını yaptı, ceza alanı ön çizgisindeki İrfan Can gelişine voleyi vurdu ancak top kaleyi bulmadı.

41' Az farkla! Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç köşeye doğru yerden çok sert vurdu. Gulacsi'nin uzandığı top direğin dibinden auta çıktı.

38' Sert şut! Başakşehir'in hızlı gelişen atağında İrfan Can uzaklardan şansını denedi. Yerden giden top kaleci Gulacsi'nin kollarında kaldı.

30' Visca'nın şutu! Sol kanatta topla buluşan Visca topla birlikte içeri sokuldu, önünü boşaltıp çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Gulacsi'den dönen topa Berkay kafayı vurdu ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

22' Bir kafa! Sol kanattan topu taşıyan Deniz Türüç'ün ortaladığı topa ön direkte Crivelli kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut...

20' GOL! RB Leipzig, Angelino ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkarttı! Kendi yarı alanında paslaşan Başakşehir'de Epureanu topu kaybetti. Poulsen hemen yanındaki Nkunku'yu gördü, o da ceza alanına sarkan Angelino'ya gönderdi. Angelino sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ikinci kez Başakşehir ağlarına yolladı.

16' GOL! Angelino, RB Leipzig takımını öne geçiren golü attı! Kevin Kampl'ın ceza alanına doldurduğu topta savunma arkasına sarkan Angelino iyi bir kontrol sonrası döndü ve vuruşunu yaptı, top kaleci Mert'in bakışları arasında ağlara gitti.

12' Tehlike! Başakşehir yine etkili geldi. Visca'dan pası alan Rafael'in ortasına Deniz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

8' Kaçtı! Başakşehir kontra atakla etkili oldu. Sağ kanattan hızla ilerleyen Visca içeri girerken pasını çıkardı, gerilerden gelen Crivelli istediği dokunuşu yapamayınca top kalecide kaldı.

5' Mert çıkardı! Leipzig'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Upamecano kale alanı içinde iyi yükseldi, kafa vuruşunda Mert topu çizgiden çıkardı.

3' Leipzig etkili geldi! Sağ kanattan yine Mukiele ortaladı, arka direkte Angelino'nun dokunuşunda Caicara'ya çarpan topu Mert iki hamlede kontrol etti.