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Muhittin Böcek'in son durumu nasıl?

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler var.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yazılı açıklamada, Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

44 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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