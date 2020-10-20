AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı: "TBMM Hastanesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."