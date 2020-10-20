Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitimde yeni sınıfların eğitime başlayacağını belirterek, Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Kasım itibariyle başlayacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak ise, yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı bilgisini verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Dağlık Karabağ'daki son durumun, koronavirüs ile mücadelenin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyleydi;

Pazar günü KKTC'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ersin Tatar'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Kıbrıs Türklerinin sandıkta koydukları tercihi Türkiye ile birlikte ortak gelecek kurmanın nişanesi olarak görüyoruz. Sayın Tatar'a cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecektir.

ERDOĞAN TOPLANTIDA ALINAN ÖNEMLİ KARARLARI AÇIKLADI - Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bulunduğu mekanlar ve kapalı alanlarla etkin denetimler sürdürülecek.

- Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak.

- Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı görülüyor.

- Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz.

- Uzaktan eğitimin sürdüğü sınıflarla iligli durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz.

Karadeniz'deki doğalgaz keşfi

Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın her metreküp bu milletin refahı, huzuru geleceği için en verimli şekilde kullanılacaktır. Buradan elde edilecek her kuruş milletimiz için harcanacaktır.

Tüm oyunları bozmayı başardık

Türkiye, bir yanı Avrupa'ya bir yanı Asya'ya bir yanı Afrika'ya uzanan Akdeniz ve Karadeniz gibi iki kadim denizi birbirine bağlayan coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Bilindiği gibi tarih kitaplarının yeniden yazılmasına gerektirecek öneme sahip en eski yapı topluluğu Göbeklitepe'de bulunuyor. Elbette bölgemizdeki tüm krizleri sınırlarımızın içine taşıma planları oldu. Terör örgütlerinin saldırılarından darbe girişimine kadar her yöntem devreye sokuldu. Tüm saldırıları oyunları boşa çıkarmayı başardık. Bu süreçte uluslararası kuruluşların ülkemize karşı sergiledikleri çifte standartla gerçek yüzlerini ortaya koydular. Mazlumun, mağdurun, hakkın adaletin yanında dimdik yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, büyüdükçe ve güçlendikçe dahil olduğu hususlar doğal olarak genişlemektedir.

Vatanımıza uzatılan her eli kıracağız

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle destek verdik, vereceğiz. Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Bin yıldır vatanımız olarak bu coğrafyadan bizi tasfiye etmeye çalışanlara daha çok kabuslar yaratacağız. Vatanımıza uzatılan her eli kıracağız, sürekli yeni cepheleri açılan mücadelemizin mesajlarını aktaracağız.

Darbe iması tartışmaları!

Daha düne kadar kimi parasına, kimi silahına, kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek efelik taslayan devletler bugün giderek sosyo ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Ülkemizin yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını izahın ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Küresel ve bölgesel tüm dengeler hızla yıkılıyor, Türkiye yükselen yıldız konumundadır. Karşılarında geçmişte 2 çift lafla, birkaç hamleyle sindirdikleri Türkiye'nin olmadığını gördükçe öfkeleri artıyor. Dışardan yapabildikleri her şeyi zaten yapıyorlar, bunun yanında da içeride kendilerine destek olacak kişiler devşirmeye yapılar kurmaya çalışıyorlar. Biz ülkemizin darbeler ve vesayet döneminin bittiğini söyledikçe bazıları hezeyanlara cevap veriyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede kimsenin vesayeti milli iradenin üzerine çıkarmaya gücü yetmeyecek.

Yüz yüze eğitimin kapsamı genişliyor

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bulunduğu mekanlar ve kapalı alanlarla etkin denetimler sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözmektir. Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz. 17 Ekim BM tarafında yoksullukla mücadele gücü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde yoksullukla mücadele konusunda en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Türkiye, BM verilerinde artık yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler arasında arasında yer alıyor.

Üniversite öğrencilerine güzel haber

Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenceler için kısa adı STAR olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük projenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.