Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelebilir! 65 yaş üstü yasağı da gündemde

Avrupa'da koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte yeni yasaklar devreye girdi. Türkiye'de yeni yasaklar için son 15 gün. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarına saat kısıtlaması yeniden gündeme gelebilir; önümüzdeki 15 gün kış önlemlerinin şeklini belirleyecek

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Tüm Avrupa ülkelerinde Koronavirüs vakalarının artmasıyla tekrar ‘alarm’ verilirken, Türkiye’de de havaların soğumasıyla yeni önlemler için harekete geçiliyor. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağının, belirli yaş gruplarına saat kısıtlamasının, toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemlerin yeniden hayata geçirilmesi gündeme gelebilir. Pandemiyle mücadelede alınacak yeni önlemlerin neler olacağını önümüzdeki 15 gün belirleyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi...

Hürriyet'te yer alan habere göre, kış dönemi hazırlıkları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelgeyle denetimlerin daha yaygın ve düzenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Hükümette yapılan toplantılarda, özellikle lokanta ve kafeterya gibi mekanların son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı.

Kalabalıkta kış kuralları devreye girsin

Kamu denetimlerinin arttırılması ve cezaların caydırıcı olarak uygulanması gerektiği belirtildi. Maske kullanımında elde edilen başarının, lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerdeki “kış kuralları” için de sağlanması hedeflendi.

Okulların açılmasının sonucu 2 haftaya belli olacak

Yeni dönemde, kasım ayının ilk haftasına kadar olan süreçte yeniden değerlendirme yapılacak. Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların iki hafta içerisinde görüleceği, bu süreçteki vaka sayısı artışına göre yeni önlemler planlandığı öğrenildi.

Büyükşehirlerde gece sokağa çıkma yasağı...

Buna göre toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemler yeniden devreye sokulacak. 15 gün içerisinde görülecek sonuçlar “kış önlemlerinin” şeklini de belirleyecek. Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebilecek.