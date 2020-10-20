İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e sert yanıt

İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Partili İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddiasına Genel Başkan Meral Akşener, "Bunları diyenler yalancıdır" cevabını vermişti. Bunun üzerine açıklama yapan Özdağ, "Operasyon arayanlar son iki kongredeki kirli tezgahları kurgulayanlara ve bombanın pimini ilk çekenlere baksın" yanıtını verdi.

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Önceki akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Ümit Özdağ, Meral Akşener'in politikalarını eleştirirken partinin HDP'ye yakınlaştığını; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.

Özdağ'ın açıklamaları İYİ Parti'de deprem etkisi yaratırken İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu iddiaları sert bir dille yalanladı.

"Bunu söyleyen yalancıdır"

İYİ Parti lideri Akşener de Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyururken "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma" diye konuştu.

Bu çok büyük bir yalandır, söyleyen de yalancıdır.

"Bombanın pimini çekenlere baksınlar"

Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren Özdağ, şu yanıtı verdi: İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar.

2) Ayrıca İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar. https://t.co/DWLHWoNSX0 — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 20, 2020

Ümit Özdağ için ihraç talebi iddiaları

Anadolu Ajansı'na konuşan Ümit Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza verdiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulunurken şu ifadeleri kullandı; ''Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum."