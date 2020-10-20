Ermeni sözcü kılıfı uydurdu: Geri çekilmek yenilgi değildir

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında Ermenistan ordusu mevzilerini terk edip kaçarken, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, geri çekilmelerinin yenilgi olmadığını söyledi.

Abone ol

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda bugüne kadar 78 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarıldı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun üstünlüğü karşısında çaresiz kalıp mevzilerini terk ederken Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan’dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

"Başka bir zafer daha olacak" iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, geri çekilmelerinin bir yenilgi olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hovhannisyan, “Geri çekilme bir yenilgi değil, 1918, 1941'de geri çekilme oldu. 1992'de de bir geri çekilme vardı. Ancak tüm bu durumlarda sonunda bir zafer vardı. Başka bir zafer daha olacak” dedi.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait dört S-300 füze sistemini imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait dört S-300 füze sistemini imha ettiğini duyurdu.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, operasyonların başladığı 27 Eylül'den bugüne kadar Azerbaycan ordusunun imha ettiği ve ele geçirdiği Ermenistan silahlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.

Aliyev, 50 zırhlı piyade aracının imha edildiğini, 24'ünün ise ele geçirildiğini ifade ederek, 17 kundağı motorlu topun, 198 farklı kalibreli topun ve 58 havan topunun da imha edildiğini aktardı.

12 havan topunun Azerbaycan askerlerince çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, şunları kaydetti:

"53 tanksavar, 70 Grad, 2 Uragan, 2 Yars füze sistemi, 3 TOR, 5 KUB ve Krug, yaklaşık 40 OSA uçaksavar sistemi, 6 insansız hava aracı, 1 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U balistik füze sistemi, 8 radar aracı, 198 kamyon imha edildi. Bu araçlardan 15'i mühimmatla doluydu. 102 kamyon da ele geçirildi. Ermenistan ordusuna ait 4 S-300 füze sistemini de imha ettik. Bu sistemin fiyatı bellidir. Çok pahalı bir silahtır."