Roberto Soldado koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İspanyol forvet Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Soldado'nun paylaşımı:

Hola granadinistas, quiero deciros que he dado positivo por COVID. Me duele mucho no poder estar junto a mis compañeros en estos partidos tan especiales, pero me encuentro bien y desde casa animaré como uno más. Desde hoy cuento ya los días para volver. ETERNA LUCHA 💪🏽 pic.twitter.com/i7kHP52por