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AK Partili Özlem Zengin'den HDP'li Remziye Tosun'a kınama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan çıkarken evlat nöbeti tutan annelere yönelik hakaretine tepki gösterdi. Zengin, "Annelere yönelik içerisinde hiç merhamet olmayan sevgi olmayan bu ifadeleri kınıyorum" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden partisinin İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ölümüne üzüldüklerini söyledi.

"İşitmeye alışkın olduğumuz ifadeler..."

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan çıkarken evlat nöbeti tutan annelere yönelik hakaretine yönelik ise Zengin şunları söyledi:

"İşitmeye alışkın olduğumuz ifadeler, HDP'nin tavrı açısından baktığımız zaman. HDP'nin yaklaşımı oradaki anneleri yok sayma üzerineydi. Bu üslubu kınıyorum. Bundan öte suç teşkil eden ifadeler var. Kendisiyle alakalı savcılık soruşturma başlattı. Annelere yönelik içerisinde hiç merhamet olmayan sevgi olmayan bu ifadeleri kınıyorum."

"Yapılan bu açıklamayı Türkiye için faydalı buluyorum"

Zengin, eski HDP milletvekili Altan Tan'ın, "HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Yapılan bu açıklamayı Türkiye için faydalı buluyorum. Bu tartışmalar bizim tezleri doğruluyor. HDP hendek olaylarında terörden vazgeçmediğini gösteriyor. Bu tartışmaları Türkiye için faydalı görüyorum" ifadelerini kullandı.

Zengin ayrıca, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.

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