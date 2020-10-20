Hakan Taşıyan ölüm döşeğinde! Son hali görenleri yaraladı organ nakli bekliyor

Hakan Taşıyan sağlık sorunları yaşıyor. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi.UçanKuş TV Hakan Taşıyan'ı evinde ziyaret etti. Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini bir hayli üzdü.