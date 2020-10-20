Hakan Taşıyan ölüm döşeğinde! Son hali görenleri yaraladı organ nakli bekliyor
Bir döneme damga vuran 90'lı yıllarda seslendirdiği arabesk şarkılarla tanınan Hakan Taşıyan, son haliyle üzdü. Taşıyan'ın acil olarak organ nakli olması lazım.
Hakan Taşıyan sağlık sorunları yaşıyor. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi.UçanKuş TV Hakan Taşıyan'ı evinde ziyaret etti. Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini bir hayli üzdü.
"Hayatın İçinden" programında sanatçı Hakan Taşıyan'ın haziran ayından bu yana ciddi sağlık sorunlarıyla savaştığı ve gururundan ötürü durumunu kimseye açamadığı söylendi.
Erol Köse, canlı yayında şu sözlerle yardım çağrısında bulundu:
"Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Artık o konulara girmenin anlamı yok. O veya bu sebeple Hakan Taşıyan çoklu organ yetmezliği yaşıyor. Durumu hafifletmeye gerek yok.''
''Hakan Taşıyan ölüm döşeğinde. Çok gururlu bir insan. Kimselere derdini açmak istemiyor. Buradan devlet yetkililerimize, hayırsever izleyicilerimize sesleniyorum.''