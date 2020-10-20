Bursa'da pazarda dövülerek öldürülen gencin sanıklarından birine en ağır ceza istendi

BURSA'da Suriyeli Hamza Acan,(17) aynı pazarda çalıştığı 4 kardeş tarafından darbedilerek öldürülmüştü. Yaşı 18'den büyük olduğu için dosyası ayrılan Mustafa S. hakkında 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 18 yaşından küçük diğer sanık kardeşlerin yargılaması ise çocuk mahkemesinde yapılıyor.

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Olay, 15 Temmuz günü, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Hekimler Sokak'taki pazar yerinde yaşandı. Pazarcılar Suriye uyruklu Hamza Acan ile Murat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Murat S.'nin kardeşleri İ.S. ve Ramazan S. ile ağabeyi Mustafa S.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. 4 kardeş, Hamza Acan'ı darbetti. Yere düşen Acan başını yere vururken, kavgayı çevredekiler araya girerek, sonlandırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamza Acan, kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat S. (15), İ.S. (13), Ramazan S. (17) ve Mustafa S. (22) sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Savcılık, yaşları 18'den küçük 3 kardeş hakkında Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Yaşı 18'den büyük olan Mustafa S.'nin dosyası ise ayrıldı.

Mustafa S. hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Murat S.'nin (15) tezgahına gelen kimliği belirsiz Suriyeli bir kadına "Almıyorsan çek git" dediği, Hamza Acan'ın (17) da Murat S.'ye "Neden bu şekilde davranıyorsun" diyerek tepki gösterdiği, bu nedenle ikili arasında kavga çıktığı anlatıldı. Kavga sırasında Murat S.'nin Acan'a yumruk attığı, Acan'ın da eline geçirdiği boş plastik sebze kasasını fırlattığı kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede, ifadesinde Suriyeli gence vurmadığını öne sürerek, suçlamaları reddettiği bildirilen tutuklu sanık Mustafa S. (22) hakkında 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

Suriyeli bir kadın Murat S. isimli pazarcıdan aldığı meyvelerin çürük çıktığını belirterek değiştirilmesini istedi. Durumu kabul etmeyen şahıs iddiaya göre Suriye uyruklu kadınla dalga geçti 'almıyorsan çek git' söyleminde bulundu.