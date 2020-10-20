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HABER /  DÜNYA

Rusya koronavirüs vaka sayısında rekor tazeledi

RUSYA, koronavirüsün en derinden vurduğu ülkelerden birisi. Ülkede son olarak 24 saat içinde 16 bin 319 vaka tespit edildi.

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Rusya’da şimdiye kadar kaydedilen günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor yenilendi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635’e yükseldi. Gün içinde 16 bin 319 yeni vaka kaydedildi. 

Gün içinde hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 arttı. Salgın boyunca 24 bin 635 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı da 9 bin 704 artarak 1 milyon 85 bin 608’e çıktı.

Başkentte de durum kritik

Başkent Moskova’da 4999 vaka görüldü. Kentte şu ana kadar kaydedilen vaka sayısı ise 372 bin 628 oldu.

Öte yandan Rusya’da dün vaka sayısı 15 bin 982 olarak açıklanmıştı.

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