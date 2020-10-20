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Eski Fenerbahçeli Soldado koronavirüse yakalandı

İspanya Ligi'ye iyi bir başlangıç yapan Granada'nın golcü isimlerinden Roberto Soldado'nun corona virüs testi pozitif çıktı.

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İspanya Ligi'nde 5 maçta 10 puan toplayan ve zirve takibini sürdüren Granada, golcü oyuncusu Roberto Soldado'nun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Evinde izolasyona çekilen Roberto Soldado, takımın bir kaç maçta yalnız bırakacak. Soldado ilek olarak Granada'nın Perşembe günü Hollanda'nın güçlü temsilcisi PSV Eindhoven ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında takımını yalnız bırakacak.

Soldoda sosyal medya hesabından covid 19 testinin pozitif çıktığını duyururken, "Takım arkadaşlarımın yanında olamamak beni üzüyor. Kendimi iyi hissediyorum ve takımı bir taraftar gibi evden destekleyeceğim" ifadelerini kullandı. 

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