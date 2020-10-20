Batman'da düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı

BATMAN'da süslenerek düğün konvoyu izlenimi verilmeye çalışılan 3 araçta, 16 yabancı uyruklu yakalandı.

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Batman'da 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.