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Malatya'da polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak ayıdan çıkanlar şaşırttı

Malatya’da yolcu otobüsünde yapılan aramada, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 6 kilo 224 gram kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda, Malatya-Elazığ karayolu yol uygulama noktasında batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda bir yolcuya ait oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili D.T. isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı. Zanlının gözaltına alındığı belirtilirken, adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

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