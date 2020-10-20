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İsrail BAE'nin petrolünü Avrupa'ya taşıyacak! İmzalar atıldı

İsrail'e ait firma, BAE'nin petrolünü Avrupa'ya taşıyacak. Anlaşmaya ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

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İsrail'e ait Asya-Avrupa Boru Hattı Şirketi (EAPC) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) petrolünün Avrupa'ya taşınması için MED-RED Land Bridge mutabakat zaptı imzaladı.

EAPC ile İsrailli ve BAE'li iş adamlarının ortaklaşa kurduğu MED-RED Land Bridge şirketi arasında bu sabah Abu Dabi'de yapılan imza töreninde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Mali İşler Bakanı Ubeyd Bin Humaid el-Tayer hazır bulundu.

Söz konusu mutabakat zatıyla BAE petrolünün İsrail'in güneyindeki Eilat Aşkelon Boru Hattı üzerinden Akdeniz'e, oradan da Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.

BAE petrolünün gemi veya Suudi Arabistan topraklardan geçecek bir boru hattıyla Kızıldeniz kenarında yer alan Eilat kentine ulaştırılmasının planladığı belirtiliyor.

Daha az maliyetle Avrupa pazarına aktarılacak

Böylece BAE petrolünün daha kısa sürede ve daha az maliyetle Avrupa pazarına aktarılacağı belirtiliyor.

İsrail'in Globes gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Suud petrolünün İsrail üzerinden Akdeniz'e oradan da Avrupa ve Güney Amerika'ya ulaştırılması için İsrail ile Suudi Arabistan arasına petrol boru hattı inşa edilmesini öngören bir projeyi BAE aracılığıyla Riyad'a sunacağını yazmıştı.

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