Kocaeli'de yaşandı! İstediği yerde inmek isteyen yolcu seyir halindeki otobüsün frenine bastı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünden durak dışında inmek isteyen bir yolcu, isteği sürücü tarafından kabul edilmeyince frene bastı.

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Gebze Arapçeşme ile Eskihisar Mahalleleri arasında sefer yapan Mustafa Pak idaresindeki 41 J 4257 plakalı özel halk otobüsü, Güzeller Mahallesi'ne geldiği sırada, bir yolcu inmek istediğini söyledi. Sürücü Pak da durak dışında otobüsü durdurmayacağını bildirdi.

Ancak sinirlenen yolcu, koltuğundan kalkıp, sürücünün yanına geldi ve "Aç kapıyı ineceğim" diye bağırdı. Direksiyonu tutmaya çalışan yolcu, sürücünün ısrarla yasak olduğunu ifade etmesi üzerine "Arabayı durdur. Bana ceza yazsınlar" dedi. Bu sırada da ayağını uzatarak, hareket halindeki otobüsün fren pedalına bastı.

Yolun ortasındaki otobüs aniden durdu. Sürücü Mustafa Pak'ın soğukkanlı oluşu olası kazayı önledi. Pak, aracın kapılarını kapatarak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, adı açıklanmayan yolcuyu otobüsten indirdi.