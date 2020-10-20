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Arsenal, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosuna dahil etmedi

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Avrupa kadrosunun ardından 25 kişilik Premier Lig kadrosunda da yer almadı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de haftadalık 350 bin Pound kazanan Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, takımın Premier Lig kadrosundan da çıkarıldı. Daha önce Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan 32 yaşındaki oyuncu en azından Ocak ayına kadar lig maçlarında da forma giyemeyecek.

Arsenal'den ayrılacak
Kulüplere yeni yılda kadrolarını revize etme hakkı tanınıyor. Ancak son kararla birlikte Mesut Özil'in kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mesut Özil'e transfer döneminde Suudi Arabistan'dan yüklü bir transfer teklifi gelmiş; ancak Mesut Özil formayı yeniden giyeceği umuduyla teklifi reddetmişti.

Mesut Özil, gözden düştü
Almanya ile 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, 2013'te 50 milyon Euro'ya Arsenal'e imza atmıştı. Türk asıllı Alman futbolcu, Arsenal tarihinin bonservisine en çok para ödediği futbolcu unvanını ele geçirmişti. Mesut ayrıca bonservisine en çok para ödenen Alman futbolcu (Bir önceki rekor 37 milyon Euro ile Borussia Dortmund'dan bayern Münih'e 37 milyon Euro'ya giden Mario Götze'ye aitti) olmuştu.

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