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Eskişehir'de hayatına renk katmak isteyen adam herkesi şaşırttı! Ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de, çevreden çok fazla şikayetin gelmesi üzerine ev sahibinin ikametten çıkmasını istediği kiracı, kaldığı evde yangın çıkardı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kiracı, renksiz hayatına biraz renk karmak belirterek perdeleri yaktığını söyledi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokakta yaşandı. İddiaya göre, S.Ü. isimli ev sahibi sokak üzerindeki ikameti Furkan T. isimli şahsa kiraya verdi. Bir süre sonra çevredeki komşulardan şikayet gelmesi üzerine, ev sahibi ikametten çıkmasını istedi ancak Furkan T. evi boşaltmadı.

Ev sahibinin uyarılarını dikkate almayan Furkan T.'nin dün akşam saatlerinde kaldığı müstakil ikamette yangın çıkardığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin, çıkan yangını kısa sürede söndürdü.


"Renksiz hayatına birazcık renk katmak istiyordum"
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadesinde; İkamette bulunurken renksiz hayatına birazcık renk katmak istediğini ve perdeleri yaktığını, çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü söylediği öğrenildi. Öte yandan şüpheli Furkan T. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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