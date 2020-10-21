Doğumda bebeğin kafası kopup düştü annenin dünyası başına yıkıldı
BREZİLYA'da genç anne doğum sırasında hayatının en büyük travmasını yaşadı. Bebeğin başı doğumda koptu.
BREZİLYA'da meydana gelen doğum kazası şoke etti. İsmi açıklanmayan 26 yaşındaki bir anne, doğum için Belem şehrindeki Santa Casa de Misericordia hastanesine kaldırıldı. Genç anne adayı, acil olarak doğumhaneye alındı.
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Kadının sezaryen ile doğurması gerekirken, hastane çalışanları bebeği doğal yollarla dünyaya getirmeye çalıştı.
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Doğum sırasında beklenmedik bir durum gerçekleşti. Bebeğin kafası anne rahmine sıkıştı.
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Yapılan müdahale sonucu bebeğin kafası kopup yere düştü.
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