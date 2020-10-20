AK Partili Turan'dan Meral Akşener'e yanıt: İddialar şok edici, görmeyeyim mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi. "Ben bir grup başkanvekili olarak, bir partinin milletvekilinin kendi il başkanı hakkında ‘Terörle iltisakı var’ dediğini görmeyeyim mi? Bunu değerlendirmeyeyim mi?" diye soran Turan, "Diyorum ki, bu iddialar vahim iddialar. Şok edici iddialar" görüşünü dile getirdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ileri sürdüğü 'FETÖ' iddiasını değerlendirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma" demişti.

Akşener'e yanıt veren AK Partili Turan, "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili FETÖ’cü iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'FETÖ'cü' iddialarını açıklasın" diye konuştu.

"Ben bir siyasal tespitte bulunuyorum"

Amacının İYİ Parti’nin iç meselelerine karışmak olmadığını ve ‘sadece siyasal tespitte bulunduğunu’ savunan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bir partinin iç meselesi bizim iç meselemiz değil. Ancak 'Bu parti seçimlerde beklediği oyu alamayınca, genel başkan 'Bırakacağım' deyip uzun süre küsmüş ve yok olmuşken tekrar geri gelmişse, bu partinin kongresinde liste kavgası olmuşsa, bu partinin çok sayıda vekili bizim partimiz dahil farklı partilere geçmişse ve bu partinin bir milletvekili, Türkiye tarihinde ilk olacak şekilde, canlı yayında partinin il başkanı hakkında terör iddiasında bulunmuşsa, bu partinin mutlaka dağılması kaçınılmazdır' diyorum. Bu partinin hala gruba gelmeyen milletvekilleri var. Ben bir siyasal tespitte bulunuyorum. Bu kadar kargaşa olan, bu kadar sorunu olan bir partinin, uzun boylu olmayacağını düşünüyorum.

‘Terörle iltisakı var’ dediğini görmeyeyim mi? Bunu değerlendirmeyeyim mi? Diyorum ki, 'Bu iddialar vahim iddialar. Şok edici iddialar.

"Bir dakika, ne oluyor"

Derdim, iç işlerine karışmak değil. Ben bir grup başkanvekili olarak, bir partinin milletvekilinin kendi il başkanı hakkında ‘Terörle iltisakı var’ dediğini görmeyeyim mi? Bunu değerlendirmeyeyim mi? Diyorum ki, 'Bu iddialar vahim iddialar. Şok edici iddialar.' Benim şok olduğum gibi, İYİ Parti’nin içindeki milliyetçi-muhafazakar insanların da ‘Bir dakika, ne oluyor’ demesini beklemek en doğal hakkım.”